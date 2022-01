Share it

Campeão de tudo no Jiu-Jitsu (ADCC, Mundial com e sem kimono), o audaz Augusto “Tanquinho” abriu a caixa de ferramentas e enviou para a equipe GRACIEMAG duas posições para você fazer bonito nos treinos sem paletó.

Nos dojos do estado do Arizona, Tanquinho esmiuça seu estrangulamento que ele adaptou e usou na final do Mundial Sem Kimono 2012, no qual foi campeão após superar JT Torres.

Na sequência, o craque ensina como avançar sobre a meia-guarda do oponente, para finalizar na chave de pé.

Confira e bons estudos.