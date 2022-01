Share it

* Para mais conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital *

Mesmo com a evolução constante do Jiu-Jitsu, as técnicas clássicas continuam cruciais – por sua simplicidade e eficiência na hora do aperto.

Um dessas técnicas foi ensinada outro dia por Carlson Gracie Jr. ao lado do nosso GMI Mauro Ayres. Na aula, Juninho explica que Carlson gostava muito de usar uma variação da passagem de guarda toureando. O detalhe de Carlson era matar uma das pernas do adversário e usar o peso do corpo para passar. Por vezes, o saudoso professor ainda terminava nas costas, com o estrangulamento engatilhado.

Relembre no vídeo abaixo, e bons treinos.

* Entre para o time GMI! *