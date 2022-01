5 dicas de Rafael Lang para voltar bem de uma contusão

Share it

Após se recuperar de um grave acidente de moto em 2013, o professor Rafael Lang, da Octagon MMA, pôde escrever sua própria história de superação – nos tatames e fora deles.

Mesmo com a recuperação em quadro delicado, o atleta não se deixou abalar mentalmente e dedicou-se em dobro. O resultado compensou, e em 2020 ele subiu ao pódio duas vezes no Pan de Jiu-Jitsu.

Para isto, o professor seguiu um treinamento rigoroso, que fez provar o valor do foco e da consistência. A pedido da equipe GRACIEMAG, o lutador dividiu com os leitores as cinco principais instruções que o guiaram nesse momento duro para a carreira de qualquer faixa-preta.

1. Aceitar que seus planos mudam. Nessa primeira etapa, será crucial entender que é necessário reajustar muitos de seus objetivos. Que serão adiados, não impedidos.

2. Disciplina. Levar tão a sério sua recuperação quanto o seu treinamento para um campeonato ou luta profissional.



3. Cercar-se de pessoas certas. Profissionais competentes, amigos e familiares serão peças fundamentais para auxiliar na sua recuperação. Junte-se com pessoas positivas e que torcem por você.



4. Invista em você, lembre que seu corpo e sua mente são as principais ferramentas para o sucesso de qualquer artista marcial.



5. Respeitar o tempo certo para o seu retorno é vital. Mas procure se manter o mais ativo possível, sempre é possível se movimentar de algum modo e fazer algo. Ficar totalmente inerte e parado é a pior decisão, e é ruim para a cabeça também.