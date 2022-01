Relembre Preguiça x Estima na seletiva do ADCC 2015

Share it

Em 2015, Felipe Pena já mostrava que seu Jiu-Jitsu não era bonito e eficaz somente com o kimono. Na seletiva do ADCC no Rio de Janeiro, o popular Preguiça venceu a categoria até 88kg com estilo.

E a vitória veio após uma tomada de decisão interessante, quando Felipe e o amigo Victor Estima bateram de frente na semifinal da divisão.

Os faixas-pretas da Gracie Barra sonhavam com a vaga para o ADCC 2015, conversaram e optaram por lutar na fase eliminatória.

Na batalha entre o mineiro e o pernambucano, a guerra foi de pura técnica. Victor arriscou perigosos botes no pé, enqunto o mineiro da GB BH soube defender e buscar a passagem de guarda na hora certa, para vencer.

Reveja o confere com exclusividade, aqui no GRACIEMAG, em filmagem de Vitor Freitas: