Vídeo: O macete de Carlos Cobrinha para não perder o estrangulamento relógio

Share it

Faixa-preta da Brazilian Fight, hoje radicado em Portugal, Carlos Eduardo Ozório, o Cobrinha, é um defensor do estilo old school do Jiu-Jitsu, e isso se reflete em suas aulas.

Cheio de truques na manga, Cobrinha dividiu com os leitores de GRACIEMAG alguns macetes para não perder o estrangulamento relógio, que por mais básico que seja requer ajustes importantes.

Partindo da passagem de guarda e chegando na lateral, com o adversário virando de quatro apoios para evitar os pontos, Cobrinha se posiciona para o ataque envolvendo o oponente com os braços. O primeiro detalhe fica com o giro da gola, para dar ainda mais pressão na pegada que vai estrangular. Em seguida, o professor da Carlos Cobrinha Jiu-Jitsu, em Vila Nova de Gaia, joga todo o peso sobre a nuca do adversário, para que este não tenha como escapar.

Com atenção no jogo de pernas, o faixa-preta gira e arrocha a finalização, concluindo a aula.

Confira em detalhes no vídeo abaixo e seja o rei do estrangulamento relógio na sua academia. Oss!