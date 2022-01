Seletivas brasileiras do ADCC 2022 confirmadas em SC e SP

Share it

Preparado para ser apresentado a alguns dos craques da próxima geração? A seletiva do ADCC , torneio que revelou astros do Jiu-Jitsu como Rafa Mendes, Rani Yahya e Kaynan Duarte, entre tantos outros, está confirmadíssima. A peneira que garante vaga no evento principal, nos Estados Unidos, será novamente em duas etapas, marcadas para os dias 5 e 12 de fevereiro.

A primeira peneira será em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Quem perder pode tentar novamente a vaga no dia 12 em São Paulo, capital. Os eventos prometem, e serão organizados com o padrão Fepa Lopes de qualidade.

O evento principal do ADCC está marcado para 17 e 18 de setembro, em Las Vegas. Quem vai brilhar sem o pano nas seletivas, fiel leitor? Mande suas apostas. Oss…