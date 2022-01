Vídeo: Aprenda a passagem de guarda emborcando, com Kaynan Duarte

Share it

Qual o seu detalhe indispensável para passar a guarda emborcando, amigo leitor?

Hoje, o campeão mundial Kaynan Duarte, faixa-preta da Atos, ensina como anular o quadril do guardeiro antes de chegar no controle lateral.

O vídeo foi filmado há tempos por nossa equipe de reportagem no Spyder Invitational, na Coreia do Sul. Repare como Kaynan faz a blitz de passagem emborcando com alguns detalhes na pegada. Primeiro ele usa a mão na lapela. Em seguida, após isolar o pé do oponente, parte para a pegada clássica cruzando o braço em busca da gola oposta.

Kaynan, então, mantém a pressão com o quadril do oponente alto e a perna bem justa atrás das costas do mesmo, até obter espaço para se encaixar no lado e concluir a passagem. Bons estudos!

