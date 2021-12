Matheus Zimmermann ensina opção do estrangulamento da guarda fechada no Jiu-Jitsu

Share it

Emoldurado por um cenário paradisíaco em Florianópolis, nosso professor GMI Matheus Zimmermann abriu a caixa de ferramentas e trouxe uma opção valiosa para estrangular partindo da guarda fechada, em adaptação que é puro Jiu-Jitsu.

Na técnica, ao invés de buscar a gola, Zimmermann confunde o oponente ao buscar primeiro a lapela, e girar pro trás da cabeça do adversário. Preocupado com o estrangulamento cruzado, a defesa é evitar a mão livre do faixa-preta, e é aí que Zimmermann controla o cotovelo, joga o braço do oponente para o lado e estrangula usando a pressão do ombro preso.

Para conferir a técnica em detalhes, clique no vídeo abaixo. Oss!

