Share it

O faixa-preta Fernando Nassif treina desde os 13 anos e é professor de Jiu-Jitsu da Gracie Barra nos EUA.

Uma das maiores lições que aprendeu nos tatames e leva para vida ele escutou do mestre Carlos Gracie Jr: “A grande virtude técnica de um faixa-preta não é a quantidade de golpes que ele conhece, mas sim a experiência que ele tem na aplicação de cada golpe”.

Confira, em sete passos básicos e eficazes, a cartilha do professor Fernando para evitar a montada, trazer seu colega de treinos para a meia-guarda e então raspá-lo:

1. Usar os cotovelos para tirar o oponente montado de cima do seu peito.

2. Esticar a perna, catar uma das pernas e prendê-la.

3. Virar, abrir um espacinho e controlar a faixa do oponente.

4. Ponto dos mais importantes: fazer o galeio, sacudir e catar firme o calcanhar dele.

5. Chute o oponente lá para cima, enfie o joelho entre as pernas dele e, segurando firme no calcanhar, empurre o com o pé.

6. Olhe para fora e sente-se.

7. Com a sola do pé firme no chão (38 segundos do vídeo), puxe o joelho e termine a raspagem.

Curtiu? Bons estudos…