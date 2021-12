O conselho de Roger para Rayron Gracie após o ouro absoluto roxa

Share it

É noite de dezembro, e Roger Gracie, 40 anos, pega as escadas da Gracie Kore, na Barra da Tijuca, para ir tomar uma ducha após o seminário rico em detalhes que deu na academia de Kyra.

Antes de descer até o primeiro andar, um curioso lembra de perguntar: “Chegou a treinar com o Rayron recentemente, Roger?”

Roger acabara de elogiar a atuação do primo de 20 anos no Mundial de Jiu-Jitsu 2021, em que Rayron venceu o peso pesado e o absoluto faixa-roxa com estilo, montando e amassando a maior parte dos adversários.

O tricampeão mundial absoluto (2007/09/10) então para no meio da escada e solta:

– Difícil. O Rayron tem ficado em Nova York direto e não nos encontramos faz uns dois anos, acredito. Agora o problema está grande, não sei se quero este confere mais não. Se bem que é melhor eu ir logo, sabia? Quando ele chegar na marrom e preta, aquela pressão vai ficar impossível – e solta a gargalhada.

“Fã número um” de Rayron Gracie, Roger aproveitou a deixa e soltou um conselho ao jovem faixa-roxa para ele seguir evoluindo e vencendo de kimono. Confira, na entrevista de Marcelo Dunlop.