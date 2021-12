Marcus Buchecha analisa o Mundial 2021

Share it

Feliz com as duas vitórias em sequência no MMA, o rolo compressor do Jiu-Jitsu Marcus Vinicius “Buchecha” não resistiu e partiu para Anaheim com os amigos para ver seu trono, vago, ganhar um novo rei absoluto.

Dono de 13 medalhas de ouro em Mundiais – seis somente no absoluto –, o astro peso pesado do One FC contou ao GRACIEMAG.com as impressões que teve da primeira fila de poltronas, no dia do evento.

“Fiz questão de ir lá assistir ao absoluto de perto, para ver como seria a sensação de estar fora da festa depois de dez anos de Mundiais, afinal disputei o torneio na faixa-preta desde 2011”, contou Buchecha. “Não foi fácil, mas eu estou totalmente em paz com a minha decisão e cada vez mais empolgado com as próximas missões no MMA”.

“Tiveram muitas lutas boas”, avalia o ídolo. “mas fiquei no fim chateado com algumas técnicas e rumos que vi no nosso esporte. Aquele estilo de lutar usando a lapela na guarda 50/50 não dá progressão nenhuma, é feito para amarrar mesmo, para travar a luta e impedir qualquer evolução. Isso mata a gente, como fã fica difícil de assistir. Acho que a regra precisa evoluir para ontem para tentar inibir aquilo.”

Buchecha também falou do desfecho do absoluto, que ficou sem final com a punição a Nicholas Meregali (Dream Art), após sua desclassificação na semifinal do pesadíssimo, contra Victor Hugo Marques (Ribeiro JJ), ao apontar o dedão para um torcedor na plateia.

“Ah, não poder assistir à grande final foi uma surpresa ruim”, lamentou. “Mas o Felipe Preguiça era minha aposta desde antes do evento, e estou certo que a falta da final não tirou nenhum pingo do mérito e do brilho do Preguiça. O moleque lutou muito para chegar até a final do aberto no domingo, e mereceu o título inédito para ele. Não teve a final, uma pena para todos, mas eu estava confiante que ele levaria esse ouro para casa de qualquer maneira”, concluiu Buchecha.