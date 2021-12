Share it

Em 1991, grande mestre Carlson Gracie foi ao programa “Jô Soares Onze e Meia”, e chegou com um batalhão de faixas-pretas. Confira o papo do Gracie com o Gordo mais querido da TV, e divirta-se com a sacolinha que o mestre levou ao programa.

No fim, o programa no SBT ainda exibiu uma demonstração das feras da luta livre e uma bela raspagem balão do saudoso Marcelo Behring.