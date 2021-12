Os dez ouros de Bia Mesquita no Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

A emoção da campeã foi justificável. De 2012 até aqui, a fenomenal Beatriz Mesquita só não conquistou o ouro no Mundial da IBJJF em 2017 e 2020 – o ano que a pandemia obrigou o cancelamento do torneio. Foram oito ouros no peso leve mais os dois do absoluto, em 2013 e 2014, o que levou a torcida da Gracie Humaitá e os fãs de Bia a fazer a contagem, de um a dez.

A lutadora chorou de soluçar nos tatames, enquanto um filme passava na cabeça – o primeiro ouro, no ano de 2012, foi justamente contra Luiza Monteiro, a mesma rival incansável que lutou até o último segundo, buscando jogar Bia no chão e empatar no placar de 2 a 0. No fim, deu Bia novamente, e as mãos abertas mostravam ao mundo o feito raro, para mulheres e homens: dez medalhas de ouro no Mundial de Jiu-Jitsu.

Dez, nota dez, Bia!