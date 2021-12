Mundial 2021: nos absolutos femininos, Amy, Thaynara e Rebeca reinam

Share it

No Campeonato Mundial 2021, o absoluto azul feminino adulto terminou leve como uma pluma. Tudo graças à técnica suave e o grande coração da magrinha Thaynara Victoria, que fechou o peso aberto para a Dream Art e ficou com o ouro duplo, na quinta dia 9 de dezembro, primeiro dia do Mundial de Jiu-Jitsu adulto. Ela fechou o aberto azul com a colega Giovanna Jara, campeã meio-pesado.

No absoluto faixa-marrom, a rainha em Anaheim foi a jovem meio-pesado Amy Campo, da Zenith BJJ, que venceu seu peso e o absoluto em grande estilo. Com uma fluidez para ir para as costas e um estrangulamento irresistível, a americana raspou da guarda fechada, passou guarda com muita pressão e demonstrou que o Jiu-Jitsu feminino está cada vez mais bonito de assistir.

Nesse sábado, foi a vez do absoluto roxa feminino, e o grande nome foi Rebeca Lima. A atleta da GFTeam ficou com o ouro duplo, no peso médio e no absoluto. Rebeca foi condecorada com a faixa-marrom no pódio, para alegria dupla, ou tripla, de seu professor Serginho Miranda.