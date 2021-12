10 lições de Kyra Gracie para quem começa no Jiu-Jitsu

Share it

Apesar da longa carreira no Jiu-Jitsu, nossa GMI Kyra Gracie não esquece os desafios de ser uma iniciante nos tatames.

Com isso em mente, a líder da Gracie Kore ofereceu dez lições essenciais para você que está começando no Jiu-Jitsu. Confira e estude, na teoria e na prática.

1. O Jiu-Jitsu é uma arte que desenvolve em qualquer um 7 virtudes próprias dos samurais: retidão, benevolência, respeito, honestidade, honra, lealdade e, claro, a coragem.

2. Como a experiência de minha família comprova, não importa tamanho, força, idade ou gênero. Por isso toda sua família também pode vivenciar os benefícios do Jiu-Jitsu, do nascimento à terceira idade.

3. Olhe para o seu modo de vida e perceba o que você gostaria de mudar. Reforçamos em nossa escola 5 chaves para a saúde: nutrição racional, exercícios sensatos, descanso eficiente, higiene e positividade.

4. A técnica deve estar sempre acima da força. Se alguma movimentação sua está sendo feita com esforço acima do comum, pergunte ao professor como melhorar a alavanca e poupar energia.

5. Treinar Jiu-Jitsu é aprender com o passado pensando no futuro. Aprenda com os mestres para manter o conhecimento aceso para as novas gerações.

6. O Jiu-Jitsu une. Treinar em família e com seus filhos é um modo de deixar os laços afetivos mais fortes.

7. Já pensou em ser de fato um herói com “poderes” para seu filho? Com o Jiu-Jitsu você vai se permitir ser o exemplo que seu filho quer seguir para sempre.

8. Enquanto você desenvolve suas habilidades, preste atenção ao autoconhecimento e descobertas que faz de si mesmo.

9. Poucas atividades levam a um equilíbrio entre corpo e mente como o treino rotineiro de Jiu-Jitsu. Se algo o angustia ou incomoda em termos físicos ou mentais, procure uma boa academia.

10. O Jiu-Jitsu é para a vida: nunca é cedo ou tarde demais para você vestir seu primeiro kimono e começar. Bons treinos!