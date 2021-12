Baiana e mochilada: a vitória suave de Buchecha no One FC

Share it

Na manhã desta sexta-feira, 3 de dezembro, Marcus Buchecha fez uma batalha contra um peso pesado de mãos certeiras parecer um passeio no parque.

Defendeu um soco do sul-coreano Kang Ji Won, soltou um chute, fintou uma bomba e conectou com a baiana, para delírio da plateia em Singapura, na segunda luta da noite do evento do One FC.



Na meia-guarda, soltou a marreta no rosto de Won, mochilou bonito e estrangulou pelas costas, primeiro tentando o mata-leão e depois encerrando no estrangulamento mão com mão.

Tudo com a calma e a segurança de sempre, em suaves 2min27s de luta. “Estou apenas aprendendo, é minha segunda luta”, disse o hexa mundial absoluto, entre bufadas, ao microfone do One FC.



Confira segunda vitória de Buchecha como profissional, aqui.