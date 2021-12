Kron Gracie x Leandro Lo, a guerra que parou o Mundial 2011

Share it

Antes de investir em sua carreira no MMA, Kron Gracie já era conhecido por seu ótimo desempenho nos tatames. No Mundial de 2011, esse talento foi posto à prova contra grandes nomes do Jiu-Jitsu, dentre eles um recém-graduado Leandro Lo, que havia conquistado sua faixa-preta há menos de um ano.

Os atletas se encontraram nas quartas de final da categoria dos leves e protagonizaram uma verdadeira guerra. Em menos de cinco minutos de duelo, Leandro já contabilizava seis pontos e havia alcançado as costas de Kron. No entanto, o Gracie não se deixou abalar, virou a placar a seu favor e encaixou um estrangulamento para garantir a vitória.

Confira o duelo no nosso #tbt desta quinta-feira. Oss!