A estratégia pré-campeonato dos atletas olímpicos para usar no Jiu-Jitsu

Texto: Leonardo Micussi

É muito comum vermos atletas em reta final de uma preparação para um campeonato, treinando de maneira extremamente forte e prolongada, por julgar que essa seja a melhor maneira de dar um “gás” extra e chegar voando no evento.

Essa é uma prática de longa data que por muitas vezes continua sendo posta em prática nas academias, mas que infelizmente esse não é o melhor caminho para se chegar bem a uma competição. A ciência do treinamento desportivo já aponta a um bom tempo que a melhor maneira de finalizar o período preparatório para um campeonato é através de uma estratégia chamada TAPER.

Esse estratégia, usada por atletas olímpicos e profissionais de diversas modalidades, inclusive de lutas, consiste em reduzir o volume de treino à medida que o atleta se aproxima da competição. Essa redução de volume vale tanto para o treino de Jiu-Jitsu, quanto para o treino físico. Abaixo vou listar as principais medidas a serem adotadas nessa fase do treinamento:

1.Quantidade: Reduzir o volume de 1 a 2 semanas antes do campeonato. Entenda essa redução como fazer menos rolas durante o treino no tatame, e menos séries no treino físico (musculação); Essa redução deve ser em torno de 40 a 50% em relação aos treinos que vinha executando, sendo 20 a 25% na semana pré-campeonato e mais 20 a 25% na semana do campeonato; Em se tratando do treino específico de Jiu-Jitsu, procure descansar o mesmo tempo ou até o dobro do tempo de duração do rola; Vale lembrar mais uma vez que a redução deve ser no volume (quantidade).

2. Qualidade: Já a intensidade (qualidade) dos treinos deve continuar alta, ou seja, mantenha um ritmo forte no tatame e as cargas do treinamento físico. Essa estratégia é indispensável aos esportes de combate por facilitar a recuperação do atleta após um período extenso e intenso de treinamento enquanto mantém os ganhos oriundos da preparação feita nas semanas anteriores. Ou seja, o objetivo dela é otimizar a performance física do atleta na competição.

Experimente fazer isso na sua próxima competição ou simplesmente após algumas semanas de treinos pesados. Lhe garanto que essa estratégia vai mudar o seu desempenho nos próximos campeonatos.

*Leonardo Micussi é faixa preta de Jiu-Jitsu, formado em educação física pela UFRN (2009) e treinador de alto rendimento dos atletas Braus Fight.