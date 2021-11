Izadora Cristina e Reyson Lima ficam com ouro no absoluto do mundial da CBJJE

Share it

“Quanto dá cinco mil dividido por três?” Foi respondendo esta simples pergunta, feita pelo jovem Reyson Lima, que nosso repórter trabalhou o fim da cobertura no primeiro dia do Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo organizado pela CBJJE, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A quinta-feira em questão, dia 25 de novembro, recebeu os faixas-pretas no adulto e masters, nas divisões masculino e feminino, em 11 áreas no ginásio. Reyson, campeão do absoluto faixa-preta, teria que dividir os cinco mil reais da premiação com outros dois atletas, de times diferentes.

Além de Reyson (NS Brotherhood), os atletas Leonardo Lemos (FP Team) e Rafael Paganinni (DreamArt) também levaram uma fatia do prêmio. Velhos conhecidos de torneios desde a faixa-azul, segundo o trio, eles combinaram que se chegassem na final de suas respectivas chaves (cada chave definiu um semifinalista) dividiriam o prêmio. Na quarta chave, o semifinalista foi Darlan Casaca, que perdeu sua semifinal para Reyson, abrindo caminho para os três atletas fecharem o topo do pódio.

Já no feminino absoluto, a campeã foi Izadora Cristina, da DreamArt, que rapidamente finalizou a adversária Ana Beatriz Brandão no braço, levando para casa os cinco mil reais da premiação com o sucesso na final.

Confira abaixo os campeões de cada categoria no primeiro dia do mundial da CBJJE e clique aqui para os resultados completos!

MASCULINO/ADULTO/PRETA/GALO

1 – Oziel Santos De Carvalho (FP Team)

2 – Mateus De Moura Toledo (Careca Jiu Jitsu)

3 – Rodrigo De Carvalho (CM System)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/PLUMA

1 – Kaue Berger Maruayama Arantes ( Gracie Barra)

2 – Diego Vieira Lima (Barbosa JJ)

3 – Mauricio Duarte Mormille (Rhino Jiu Jitsu Academy)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/PENA

1 – Lucas De Carvalho Pereira (DreamArt)

2 – Carlos Henrique Tavares Dos Santos (EOFC Integração Jiu Jitsu)

3 – Pedro Souza (Fusion Team)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/LEVE

1 – Marlus Salgado De Souza (Guigo JJ)

2 – Eliel G Silva (PSLPB Cicero Costha)

3 – Mateus Da Silva De Moraes Meyer (PSLPB Cicero Costha)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/MEDIO

1 – Bruno Bressan (Checkmat)

2 – Darlan Vinicius Da Silva Casaca (Atos)

3 – Cristiano Lima Da Silva (IFC Lifebrothers BJJ)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/MEIO-PESADO

1 – Vinicius Ramos Dos Reis (Guigo JJ)

2 – Wallisson Oliveira Souza (Guigo JJ)

3 – Claiton Silva Lopes (Indinho BJJ)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/PESADO

1 – Hygor Brito Da Silva (PSLPB Cicero Costha)

2 – Rafael Paganini (DreamArt)

3 – Yohanan Luz (Checkmat)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/SUPER-PESADO

1 – Leonardo De Oliveira Gonçalves (Gracie Barra)

2 – Gustavo Henrique Viera Lustosa (Checkmat)

3 – Wilson Bueno (Checkmat)

MASCULINO/ADULTO/PRETA/PESADISSIMO

1 – Otavio Nalati (Guigo JJ)

2 – Guilherme Wander Lambertucci De Andrade (FP Team)

3 – Juan Felippe Izidoro Bitterncourt (Guigo JJ)

MASCULINO/ADULTO ABS/PRETA/ABSOLUTO

1 – Reyson Neves Lima (NS Brotherhood)

2 – Leonardo Lemos De Andrade (FP Team)

3 – Darlan Vinicius Da Silva Casaca (Atos)

FEMININO/ADULTO/PRETA/PLUMA

1 – Vanessa Paixao Costa (Lotus Club)

FEMININO/ADULTO/PRETA/PENA

1 – Hanna Silva Ribeiro (PSLPB Cicero Costha)

2 – Erika De Oliveira Duarte (Calasans BJJ)

FEMININO/ADULTO/PRETA/LEVE

1 – Juliana Maira (Alliance)

FEMININO/ADULTO/PRETA/MEIO-PESADO

1 – Sabatha Lais Dos Santos (Ryan Gracie Team)

2 – Ana Beatriz Brandão (Vita Tulio Do Rosario BJJ)

FEMININO/ADULTO/PRETA/PESADO

1 – Juliana Araujo (Striker Jiu Jitsu)

FEMININO/ADULTO ABS/PRETA/ABSOLUTO

1 – IZADORA CRISTINA SILVA (DreamArt)

2 – Ana Beatriz Brandão (Vita Tulio Do Rosario BJJ)

3 – Marilia Moreira (Brasa JJ)