Abu Dhabi World Pro 2021: Confira os campeões na faixa-preta

Share it

A 13ª edição do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship terminou da melhor maneira nesta sexta-feira, 19 de novembro. Vinte e quatro dos melhores competidores do mundo deram o seu melhor para atingir o objetivo final: tornar-se campeão faixa-preta do Abu Dhabi World Pro.

As 12 categorias de peso em jogo trouxeram ao público movimentos técnicos e fortes emoções em cada um dos duelos. Os homens e mulheres que chegaram aos tatames não mediram esforços em busca de seu sonho. Confira abaixo os resultados das finais de cada divisão!

Faixa-preta adulto masculino

56kg – Nathael Fernandes venceu Francisco Jonas Andrade por 9 a 7

62kg – Diogo Reis venceu Giorgi Razmadze por 5 a 2

69kg – Pablo Lavaselli venceu Israel Almeida por 2 a 0

77kg – Mica Galvão finalizou Espen Mathiesen na chave de pé

85 kg – Isaque Bahiense venceu William Dias por 7 a 0

94kg – Erich Munis venceu Adam Wardzinski por 4 a 2

120kg – Gutemberg Pereira venceu Walter dos Santos 16 a 0

Faixa-marrom/preta adulto feminino

49kg – Brenda Larissa venceu Eliana Carauni na decisão dos árbitros

55kg – Anna Rodrigues venceu Rose El Sharouni por 4 a 2

62kg – Beatriz Mesquita finalizou Margot Ciccarelli no estrangulamento ezequiel

70kg – Ingridd Sousa venceu Magdalena Loska por 5 a 2

95kg – Gabrieli Pessanha venceu Yara Soares por 3 a 2

(Fonte: Assessoria de imprensa)