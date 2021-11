Abu Dhabi World Pro 2021: Veja quem pega quem nas finais da faixa-preta

Share it

Em seu quinto dia de lutas, o 13° Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship foi palco de intensos duelos na chave principal da divisão faixa-preta adulto masculino e faixa-marrom/preta feminino, que rolam amanhã na Jiu-Jitsu Arena, na capital dos Emirados Árabes.

Com as finais definidas, os atletas classificados se preparam para disputar o título de suas respectivas categorias amanhã, dia 19 de novembro, as 6h da manhã no horário de Brasília (13h na hora local de Abu Dhabi). Confira abaixo os confrontos que irão definir os campeões de cada peso no 13° Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship!

Faixa-preta adulto masculino

56kg – Jonas Andrade X Nathannael Fernandes

62kg – Diogo Reis X Giorgi Razmadze

69kg – Israel Almeida X Pablo Lavaselli

77kg – Mica Galvão X Espen Mathiesen

85kg – Isaque Bahiense X William Dias

94kg – Adam Wardzinski X Erich Munis

120kg – Gutemberg Pereira X Walter Panda

Faixa-marrom/preta adulto feminino

49kg – Brenda Larissa X Eliana Carauni

55kg – Anna Rodrigues X Rose El Sharouni

62kg – Beatriz Mesquita X Margot Ciccarelli

70kg – Ingridd Alves X Magdalena Loska

95kg – Gabrieli Pessanha X Yara Soares