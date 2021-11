Abu Dhabi World Pro 2021: quem avançou na seletiva brasileira

Share it

O 4º dia do 13º Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship, nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, foi dedicado às seletivas dos países na categoria faixa-preta adulto masculino, marrom/preta adulto feminino e faixa-marrom adulto, além das chaves principais da faixa-roxa e azul adulto.

Entre os pretas, uma longa lista de nomes conhecidos teve que trabalhar muito para garantir as chances de disputar a medalha de ouro nos próximos dois dias. Veja como cada categoria de peso definiu seus vencedores.

SELETIVA BRASIL

Faixa Preta Adulto Masculino

56kg – Nathanael Fernandes venceu três competidores conhecidos em seu caminho para a chave principal. Primeiro, ele bateu Thalison Soares ao pontuar por último em um empate de 4-4. Em seguida, venceu Oziel Carvalho por 1 a 0 para enfrentar Rodnei Junior na final. Uma vantagem de 2-1 levou Nathan à chave principal.

62kg – Quatro lutas e quatro vitórias. Diogo Reis garantiu o direito de disputar a chave principal ao vencer Valmecir Junior por 16-0, Matheus Fonseca por 7-0, Lucas Pinheiro por 2-1 e, finalmente, Meyran Alves por 1-0.

69kg – Israel Sousa manteve o sonho da segunda medalha de ouro consecutiva ao se classificar para a chave principal após três lutas. Venceu Thiago Macedo por 2 a 0, finalizou Diego Medeiros e triunfou sobre Leo Saggioro por 5 a 2 em uma final emocionante.

77kg – Controle total. Foi assim que Mica Galvão chegou à chave principal. Finalizou Francisco Diego, venceu Leo Lara por 9 a 0 e, na final, pegou Julio Cezar Jr com um estrangulamento pelas costas.

85kg – Isaque Bahiense está a caminho da defesa do título. Ele chegou à chave principal após três confrontos. Primeiro, finalizou Elias Costa com um estrangulamento pelas costas. Em seguida, venceu Igor Souza por 5-2. Na final, Isaque garantiu a vaga com uma vitória por decisão dos árbitros sobre Catriel Fernandes após um empate de 0-0.

94kg – Matheus Xavier estava impecável. Em quatro lutas, venceu Anderson Munis por 2 a 1, Ithalo Lopes por WO, finalizou Francisco Lima e venceu Renato Cardoso na decisão dos árbitros após um empate de 0-0.

120kg – Gutemberg Pereira lutou duas vezes para garantir a vaga na chave principal. Ele venceu Tacio Carneiro por 1-0, depois derrotou Wallace Costa por WO. A final foi contra Ricardo Evangelista, que sucumbiu a um estrangulamento pelas costas e garantiu a vitória de Gutemberg.

Faixa-marrom/preta feminina adulta

49kg – Vanderlucia Barbosa nunca desistiu! Em três lutas, garantiu a vaga na chave principal após finalizar Tatiane Nunes e vencer Flavia Bastos por 5 a 3. Na final, Vanderlucia encontrou um armlock do triângulo para finalizar Diana Teixeira nos segundos finais do duelo.

55kg – Bia Basilio quer sua quarta medalha de ouro no Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship. Sua campanha começou com duas vitórias na seletiva. Primeiro, ela venceu Dayane Bazzoni por WO e depois saiu vitoriosa contra a dura Leticia Muramaki por decisão dos árbitros.

62kg – Quando Bia Mesquita, seis vezes campeã do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship, quer uma vaga na chave principal, é difícil impedi-la. Em três lutas, Bia finalizou o Vitória Vieira, venceu Deborah Costa por WO e derrotou Gabriela Pereira na final por 1 a 0.

70kg – Três lutas de Larissa Dias garantiram sua vaga na chave principal. Ela venceu Rafaela Bertolot por 5-0, Izadora Silva por 1-0 e Thalyta Silva por 2-0 na final.

95kg – Gabrieli Pessanha teve um dos mais difíceis desafios para chegar à chave principal. Ela teve que vencer a bicampeã do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship Tayane Porfirio em uma melhor de três. Em uma primeira luta disputada, Gabi venceu por decisão dos árbitros. Na segunda luta, Tayane saiu na frente por 3 a 0 com uma passagem de guarda, mas Gabi marcou quatro pontos e ganhou nos últimos segundos do confronto.

(Fonte: Assessoria de imprensa)