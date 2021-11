Calasans, Igor Silva, Cascão e mais campeões no Abu Dhabi World Pro Masters 2021

Share it

O terceiro dia do 13º Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship foi inteiramente dedicado aos Masters. Atletas de todo o mundo se reuniram nesta terça-feira, dia 16 de novembro, para testar suas habilidades nos tatames.

Os faixas-marrons e pretas deram tudo de si em busca da glória final. A faixa-preta master 1 foi o destaque do dia. Veja como foi a final de cada categoria de peso.

Master 1 Faixa-preta

Masculino

56kg – Em quatro lutas, Luiz Ribeiro manteve total controle da chave e saiu vitorioso em todos os confrontos. Ele venceu Jorge Nakamura por 3-0, Marko Oikarainen por 7-2, Justin Ordinario por 1-0 e, finalmente, Andrea Verdemare por 2-1.

PÓDIO

1º – Luiz Ribeiro (Brasil)

2º – Marko Oikarainen (Finlândia)

3º – Jorge Nakamura (Brasil)

62kg – Em três lutas, o sul-coreano Wanki Chae foi perfeito. Primeiro, ele finalizou Esmaeel Alfailakawi e Mani Tavanaei. Na final, Wanki conseguiu uma vantagem de 2 a 1 sobre o brasileiro Gabriel Moraes.

PÓDIO

1º – Wanki Chae (Coreia do Sul)

2º – Gabriel Moraes (Brasil)

3º – Antonio Santana (Brasil)

69kg – Caminho difícil para o campeão Leo Saggioro. Ele lutou quatro vezes para garantir a medalha dourada. Saggioro finalizou Lyndon Quindipan, derrotou Darragh O’Conaill por 5-0 e Osvaldo Moizinho por 2-0. Na final, Leo finalizou o peruano Gustavo Carpio pelo ouro.

PÓDIO

1º – Leonardo Saggioro (Brasil)

2º – Gustavo Carpio (Peru)

3º – Osvaldo Moizinho (EUA)

77kg – Quatro lutas rumo à medalha de ouro. Esse foi o caminho de Adriano para o título. Primeiro, ele derrotou o israelense David Zaken por 1-0, depois o português Delcio Santos por 9-0. A semifinal foi contra Rafael Carvalho e o duelo terminou com uma vantagem de 8-4. A disputa pela medalha de ouro contra Jacob Mackenzie foi difícil, decidida apenas por decisão dos árbitros após o placar de 0 a 0.

PÓDIO

1º – Adriano Araujo (Brasil)

2º – Jacob Mackenzie (Canadá)

3º – Rafael Carvalho (Brasil)

85kg – Ninguém conseguiu parar Claudio Calasans Jr. De seus três duelos, ele venceu Nathan dos Santos por 3 a 0 e Sergio Rios por 5 a 2. A luta pela medalha de ouro foi contra o espanhol Arturo Salas. Um placar de 4-2 foi o suficiente para Calasans comemorar o título.

PÓDIO

1º – Claudio Calasans Jr (Brasil)

2º – Arturo Salas (Espanha)

3º – William Dias (Austrália)

94kg – Duas lutas pela medalha de ouro. Para alcançar seu objetivo, Renato Cardoso primeiro finalizou Maksymilian Wisniewski. Na final, Cardoso enfrentou o sueco-brasileiro Alan do Nascimento. Em uma luta complicada, Cardoso conseguiu construir uma vantagem de 5-2 para garantir o título.

PÓDIO

1º – Renato Cardoso (Brasil)

2º – Alan do Nascimento (Suécia)

3º – Arsen Shapiev (Rússia)

120kg – Igor Silva lutou quatro vezes até alcançar a medalha de ouro. Na fase de grupos, perdeu para Felipe Bezerra, mas conseguiu se classificar para as semifinais. Depois de vencer Khasan Varando por 2 a 0, Silva voltou a se encontrar com Bezerra na final. Depois de um empate por 3-3, Igor levou o título para casa por decisão dos árbitros.

PÓDIO

1º – Igor Silva (Brasil)

2º – Felipe Bezerra (Brasil)

3º – Khasan Varando (Rússia)

Master 1 Faixa-marrom/preta

FEMININO

49kg – A italiana Serena Gabrieli fez uma campanha perfeita rumo à medalha de ouro. Venceu Tatiane Nunes por 10-1, Emilie Neto por 8-0 e finalizou Vanderlucia Barbosa.

PÓDIO

1ª – Serena Gabrieli (Itália)

2ª – Emilie Neto (França)

3º – Vanderlucia Barbosa (Brasil)

55kg – Quatro lutas e quatro vitórias em uma campanha de ouro da atleta Ariadne de Oliveira. Após finalizar Liisi Vaht, Clarissa Lacerda e Deborah Gautier, Ariadne superou Rafaela Rosa por 2 a 1.

PÓDIO

1º – Ariadne de Oliveira (Brasil)

2ª – rafaela Rosa (Portugal)

3º – Liisi Vaht (Estônia)

62kg – Marina Ribeiro não deu chance aos adversários. Ela venceu Deborah Costa por 15-0 para chegar às semifinais. Depois, ela derrotou a russa Oksana Bench. A medalha de ouro veio através de um armlock encaixado na adversária Deborah Costa.

PÓDIO

1º – Marina Ribeiro (Brasil)

2ª – Deborah Costa (Brasil)

3º – Eloisa Crespo (Espanha)

70kg – Medalha de ouro para a Mongólia. Em três lutas, Buyandelger Battsogt chegou ao topo. Ela venceu a italiana Gabriella Ripepi por 5 a 0 e chegou às semifinais. A vaga na final veio após uma vantagem de 1 a 0 sobre a brasileira Priscilla Assunção. Na disputa pela medalha de ouro, Buyandelger superou novamentre Gabriella, desta vez por 5 a 0, para comemorar o título.

PÓDIO

1º – Buyandelger Battsogt (Mongólia)

2ª – Gabriella Ripepi (Itália)

3º – Magdalena Loska (Polônia)

95kg – Ótimo resultado para a guineense Katiuscia Dias. Em duas lutas, ela primeiro finalizou Vanessa Oliveira e depois derrotou Carina Santi por 4-1.

PÓDIO

1º – Katiuscia Dias (Guiné-Bissau)

2ª – Carina Santi (Brasil)

3º – Vanessa Oliveira (Brasil)

O terceiro dia também contou com outras divisões do master da faixa-marrom e preta. Confira os campeões abaixo!

Faixa-preta masculino Master 2

62kg – Leandro da Silva (Brasil)

69kg – Thiago Marques (Brasil)

77kg – Antonio Inácio (Brasil)

85kg – Bernardo Campos (Brasil)

94kg – Filipe Bobrik (Brasil)

120kg – Antonio Peinado (Brasil)

Faixa-preta masculino Master 3

62kg – Kuat Sagiyev (Cazaquistão)

69kg – Raphael dos Santos (Reino Unido)

77kg – William Couto (Brasil)

85kg – João Luiz dos Santos (Brasil)

94kg – Lucio dos Santos (Reino Unido)

120kg – Bruno Bastos (Brasil)

Faixa-preta masculino Master 4

62 kg – Sena Munfaredi (Bahrein)

69kg – Keller Barboza (Brasil)

77 kg – Hesham Noor (Bahrein)

85kg – Fabiano Tallon (Brasil)

94kg – Pedro Duarte (Brasil)

O 13º ADWPJJC continua nesta quarta-feira, 17 de novembro. A divisão de adultos entra em cena.

(Fonte: Assessoria de imprensa)