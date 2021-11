Tainan Dalpra e Victor Hugo finalizam por 20 mil dólares no IBJJF GP

Share it

Em seu último dia, o Jiu-Jitsu Con, realizado em conjunto com o Mundial Master de Jiu-Jitsu 2021, retornou ao Las Vegas Convention Center para trazer muitos duelos aos fãs da arte suave. Destaque nos GPs do evento, Tainan Dalpra e Victor Hugo derrotaram seus adversários para faturar a bolada de 20 mil dólares.

No GP dos médios, Tainan Dalpra (Art of Jiu-Jitsu) derrotou Renato Canuto (Checkmat) por 9 a 2 nos pontos para alcançar a final, na qual finalizou Jonnatas Gracie (Atos) com um estrangulamento de lapela pelas costas.

Na categoria dos pesados, Victor Hugo (Six Blades) saiu vitorioso sobre Gustavo Batista (Atos) por conta de uma penalidade em placar de 0 a 0. Após intenso duelo, Victor Hugo garantiu a vitória na final sobre Mahamed Aly (Team Lloyd Irvin) com uma chave de pé para levar o prêmio para casa.

Clique aqui para conferir os resultados completos do Jiu-Jitsu Con!