Craques do time GMI brilham no Mundial Master de Jiu-Jitsu 2021

Em seu segundo dia, o Mundial Master de Jiu-Jitsu 2021 retorna ao Las Vegas Convention Center trazendo memoráveis duelos aos fãs do esporte. Desta vez, o destaque do evento vai para os craques do time Graciemag Indica, que chegaram com tudo aos tatames competitivos e faturaram medalhas em suas respectivas divisões.

Na divisão Master 4, Roberto Godoi (G13BJJ) conquistou o sonhado ouro duplo. Na chave dos super pesados, Roberto saiu vitorioso em três duelos antes de chegar na final, na qual bateu David Gill (Zangief Jiu-Jitsu) para conquistar o primeiro lugar. Depois, Roberto não deu sinais de cansaço, derrotou Marcus Vinícius Bello (GFTeam) e reprisou seu triunfo sobre David Gill na finalíssima para levar o ouro no absoluto.

Levando o ouro dos meio-médios na divisão Master 2, Leo Machado (Brazilian Top Team) encarou quatro duelos para escalar a chave da categoria e alcançar a finalíssima, na qual superou Raphael Fischetti (Barbosa Jiu-Jitsu) para garantir o título.

De volta à divisão Master 4, Suyan Queiroz (Carlson Gracie Team) mostrou sua disposição e venceu três adversários em sua jornada pela categoria dos leves. Na final, Suyan derrotou Jackson Mcvicker (Mcvicker’s Brazilian Jiu-Jitsu) e faturou a medalha dourada no evento.

No Master 5, Marco Réss (Gracie Barra) tomou conta da categoria dos médios. Após três confrontos em sua progressão pela chave, Marco derrotou Payton Wilson (BJJ Coach Intl. Association) e mordeu o ouro no evento.

Outros destaques vão para Alex Martins (AMBJJ), que lutou na divisão Master 3 e garantiu a medalha de prata na categoria dos médios; Gabriel Marangoni (Brasa CTA), que conquistou o bronze dos penas na divisão Master 1; Mauro Ayres (Carlson Gracie Team), que levou o bronze na categoria dos plumas na divisão Master 3; Juninho Boi (FFTeam) com o bronze no Master 2 superpesado; Manuel Netto (Netto BJJ), com o bronze no Master 4 leve; e Lola Pinto (Kronos BJJ), mãe do nosso GMI Ninja Pinto, que saiu com o ouro dos penas na divisão Master 6.

