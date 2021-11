Léo Nogueira, Treta, Cyborg e mais destaques do Mundial Master 2021

Share it

Realizado em paralelo ao Jiu-Jitsu Con, o Mundial Master 2021 foi iniciado na última quinta-feira, dia 11 de novembro. Os duelos das divisões Master 1 e 2 tomaram conta dos tatames da IBJJF e deram o pontapé inicial ao evento que foi realizado no Las Vegas Convention Center.

Em seu retorno às competições, Léo Nogueira (Alliance) obteve destaque ao conquistar o duplo ouro na divisão master 1. Primeiro, o astro da Alliance superou três adversários em seu caminho para a final dos super pesados, na qual encarou e derrotou Diogo Nascimento (Ns Brotherhood). Depois, Léo retornou aos tatames e escalou a chave para novamente superar Diogo na final e faturar o ouro do absoluto.

Ainda no Master 1, Melissa Cueto (Alliance) brilhou no peso aberto feminino e saiu vitoriosa em dois confrontos, antes de derrotar Mayara Custódio (Checkmat) na final da categoria.

Em seguida, o grande nome foi Roberto Cyborg (FightSports) que, apesar de ter o costume de lutar com os adultos, já figura na divisão Master 2. Em sua primeira jornada, Cyborg encarou três confrontos até vencer Ryne Sandhagen (Double Five) na final dos pesadíssimos. No absoluto, o líder da Fight Sports não deu sinais de cansaço e saiu vitorioso em mais dois confrontos, antes de superar Piter Silva (Alliance) para morder seu segundo ouro.

No feminino, a atleta do Bellator Talita Treta (Alliance) voltou a vestir seu kimono e se jogou com tudo no campeonato para faturar o duplo ouro da divisão Master 2. Na categoria super pesado, Talita venceu Jessica Richer (Checkmat) e Beth Slavinskas (New England United BJJ) para faturar o título. Depois, Talita saiu vitoriosa em mais dois confrontos para alcançar a final do absoluto, na qual derrotou Laura Martins (Paragon Brazilian Jiu Jitsu Austin) e garantiu a segunda medalha dourada.

Outro destaque vai para o incansável Gregor Gracie, que saiu vitorioso em cinco duelos para se sagrar campeão dos meio-pesados na divisão Master 1.

