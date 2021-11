Patricky Pitbull fatura cinturão no Bellator; Confira os resultados

Share it

Na última sexta-feira, dia 5 de novembro, o brasileiro Patricky Pitbull teve motivos de sobra para celebrar. Em duelo contra o irlândes Peter Queally, na luta principal do Bellator 270, Patricky saiu vitorioso e conquistou o título dos leves na organização.

Com um primeiro round equilibrado, Patricky adotou uma postura ofensiva e saiu em busca de Queally, que por sua vez usava seus golpes para manter uma estratégica distância do brasileiro. Já no segundo assalto, após uma interrupção decorrente a uma dedada no olho de Patricky, o irlândes mudou sua estratégia e partiu para o ataque, fato que o deixou vulnerável ao potente cruzado de Patricky e o levou ao chão. Atordoado, Queally não conseguiu se defender e sucumbiu sob a sequência de ataques do brasileiro, que saiu vitorioso por nocaute técnico e manteve em casa o cinturão, que antes fora do irmão Patrício.

Confira abaixo os resultados completos do Bellator 270!

Bellator 270

Dublin, Irlanda

5 de novembro de 2021

Patricky Pitbull venceu Peter Queally por nocaute técnico a 1min05s do R2

Patrick Mix finalizou James Gallagher na guilhotinha aos 39s do R3

Pedro Carvalho venceu Daniel Weichel na decisão unânime dos jurados

Ilias Bulaid venceu Georges Sasu na decisão dividida dos jurados

CARD PRELIMINAR

Ciaran Clarke finalizou Jordan Barton no mata-leão aos 4min11s do R3

Daniele Scatizzi venceu Brian Hooi na decisão unânime dos jurados

Lee Chadwick venceu Arunas Andriuskevicus na decisão dividida dos jurados

Gokhan Saricam venceu Charlie Milner por nocaute técnico aos 15s do R1

Nicolo Solli venceu Bobby Pallett na decisão dividida dos jurados

Danni Neilan venceu Audrey Kerouche por nocaute técnico aos 3min58s do R3

Yusuf Nazokatov finalizou Stephen Costello na chave de calcanhar aos 2min24s do R2