Fabiano Papel estuda finalização de Rafa Mendes em Cobrinha no Pan 2012

Um dos duelos mais memoráveis do Pan 2012, o encontro entre os rivais Rafael Mendes e Rubens Cobrinha é analisado no oitavo episódio da série “Estudando o Jiu-Jitsu”, com nosso professor e GMI Fabiano Papel, da Aurum Jiu-Jitsu.

Sempre didático, Fabiano explica a raspagem que colocou Rafael por cima de seu adversário, a rápida defesa para não cair na 50-50 e o legdrag que furou a defesa de Rubens Cobrinha e permitiu que Rafael encaixasse o armlock da vitória.

Confira os detalhes da finalização no vídeo abaixo. Oss!

