Jiu-Jitsu: 3 ataques rápidos da guarda com Antônio e Mari Cicconi

Share it

Diretamente de Dallas, no estado norte-americano do Texas, o casal GMI Antônio e Mari Cicconi, da Gracie One, prepararam uma rápida aula para demonstrar a você, estudioso leitor, três ataques a partir da guarda no Jiu-Jitsu.

Primeiro, Mari utiliza a lapela para prender o braço de Antônio, deixando-o vulnerável contra um armlock. Em seguida, Antônio consegue escapar da guarda e firmar duas pegadas na faixa, emborcando. Mari, por sua vez, posiciona dois ganchos para impedir a passagem, alcançar as costas e encaixar um estrangulamento. Por fim, Antônio retorna a posição anterior para passar a guarda, mas Mari puxa a perna e frustra seu adversário com um triângulo.

Assista com atenção e finalize todo mundo no treino. Oss!

* Entre para o time GMI! *