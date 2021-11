Conheça o espaço Sesi Jiu-Jitsu Amapá, de Jean Alves

Share it

Um dos responsáveis pela disseminação do Jiu-Jitsu no norte do Brasil, nosso professor GMI Jean Alves tem uma novidade para seus alunos. O Sesi Amapá, academia na qual Jean ensina a arte suave, está de casa nova, com um dojo bem estruturado e estilizado para ampliar a efetividade do ensino.

“É um sonho que se tornou realidade”, diz Jean. “Essa estrutura é o reconhecimento da importância do projeto na vida de tantas pessoas, que tiveram sua realidade transformada através do Jiu-Jitsu. Com essa aparelhagem, o Sesi Amapá continuará utilizando o Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão e transformação, trabalhando a defesa pessoal, disciplina, inclusão, respeito e autoconfiança.”

GRACIEMAG parabeniza o professor Jean Alves e sua equipe do Sesi Amapá por seu novo espaço de aprendizado e por seu comprometimento com a disseminação do Jiu-Jitsu e seus benefícios para alunos de todas as idades. Confira o novo dojo abaixo!

