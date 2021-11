Share it

Diretamente dos tatames da RADA Jiu-Jitsu, em San Diego, nosso professor GMI Rafael Dallinha traz uma eficiente raspagem da single-leg-X para acrescentar mais uma arma ao extenso arsenal dos leitores GRACIEMAG.

Com a ajuda do jovem Natan, Rafael explica os detalhes na entrada da guarda, o movimento de raspagem e como aproveitar a inversão para se posicionar direto rumo à finalização no estrangulamento.

Assista e estude conosco. Oss!

