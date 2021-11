Fabio Leandro e sua cerimônia de graduação da Alliance Venice

Share it

Sob o comando do nosso professor GMI Fabio Leandro, a Alliance Venice realizou no último sábado, dia 30 de outubro, uma belíssima cerimônia de graduação para seus alunos no estado norte-americano da Flórida.

A academia, que obteve destaque pelo manejo do espaço de treino durante a pandemia do Covid-19, recebeu alunos de todas as faixas para serem promovidos e ainda ofereceu um tradicional churrasco brasileiro, de forma a exibir um pouco da rica cultura de nosso país aos praticantes norte-americanos.

Outro momento que marcou a cerimônia foi um pedido de casamento, realizado por um aluno recém-promovido faixa-azul a sua companheira.

Confira abaixo os melhores momentos da cerimônia de graduação da Alliance Venice!

