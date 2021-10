Vídeo: Cara de Sapato e seu estrangulamento de 1 milhão de dólares

Share it

Na última quarta-feira, dia 27 de outubro, foram definidos os campeões desta temporada do PFL. Entre os brasileiros que chegaram ao título, destaca-se Antonio Cara de Sapato, que chegou com tudo na finalíssima dos meio-pesados e encaixou um justo mata-leão em Marthin Hamlet ainda no primeiro round, faturando o cinturão da categoria e a bolada de um milhão de dólares.

No início do duelo, Cara de Sapato se mostrou cuidadoso e manteve distância do adversário, que por sua vez tentou alguns avanços, mas sem sucesso. Após um dos ataques de Hamlet, Cara de Sapato buscou as pernas do adversário para levar a luta ao chão. Apesar de conseguir escapar do brasileiro, Hamlet acabou por se desequilibrar e deixou as costas desprotegidas, oportunidade que Cara de Sapato aproveitou para encaixar o mata-leão que lhe renderia a título.

Outros destaques da noite vão para Bruno Cappelozza, que foi campeão dos pesados após derrotar o croata Ante Delija na decisão unânime dos jurados; e Raush Manfio, que bateu Loik Radzhabov também na decisão unânime dos jurados para alcançar o título dos leves.

Confira o estrangulamento milionário de Cara de Sapato e os resultados completos abaixo!

PFL 10

Fort Lauderdale, Flórida

27 de outubro de 2021

Kayla Harrison finalizou Taylor Guardado no armlock aos 4min do R3

Ray Cooper III nocauteou Magomed Magomedkerimov aos 3min02s do R3

Abigail Montes venceu Claressa Shields na decisão dividida dos jurados

Bruno Cappelozza venceu Ante Delija na decisão unânime dos jurados

Movlid Khaybulaev venceu Chris Wade na decisão unânime dos jurados

CARD PRELIMINAR

Antônio Cara de Sapato finalizou Marthin Hamlet no mata-leão aos 3min49s do R1

Raush Manfio venceu Loik Radzhabov na decisão unânime dos jurados

Jordan Young venceu Omari Akhmedov por nocaute técnico a 1min32s do R3

Julia Budd venceu Kaitlin Young na decisão unânime dos jurados

Don Madge finalizou Nathan Williams no estrangulamento pelas costas aos 2min15s do R2