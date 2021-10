Glover Teixeira finaliza campeão e conquista título do UFC 267; Confira os resultados

Share it

Surpreendendo fãs do MMA no mundo inteiro, o brasileiro Glover Teixeira sacudiu as casas de apostas neste sábado. Após quase dez anos de ultimate e aos 42 anos de idade, o lutador mineiro mostrou o seu Jiu-Jitsu e finalizou o campeão dos meio-pesados Jan Blachowicz para faturar sua primeira cinta no UFC. Com esta conquista, Glover se sagra como o lutador mais velho a conquistar seu primeiro cinturão na nova era da organização.

No primeiro round, Glover se mostrou ativo. Após tentar alguns socos, o brasileiro buscou as pernas de seu adversário e levou a luta ao chão, onde manteve Blachowicz até o sino tocar. No segundo assalto, o então campeão dos meio-pesados se recuperou e deu um verdadeiro suor em Glover, encaixando sequências de golpes e impedindo os avanços de seu oponente. Faltando três minutos para o fim do round, um belo soco de Glover conectou e desnorteou o adversário, o que abriu caminho para o brasileiro derrubar, chegar nas costas e encaixar o estrangulamento da vitória.

Em um evento recheado de finalizações, outros destaques vão para os brasileiros Amanda Ribas e Elizeu Capoeira, que respectivamente derrotaram Virna Jandiroba e Benoit Saint-Denis na decisão unânime dos jurados.

Confira abaixo os resultados completos do UFC 267!

UFC 267

Ilha da Luta, Abu Dhabi

30 de outubro de 2021

Glover Teixeira finalizou Jan Blachowicz no estrangulamento pelas costas aos 3min02s do R2

Petr Yan venceu Cory Sandhagen na decisão unânime dos jurados

Islam Makhachev finalizou Dan Hooker na kimura aos 3min25s do R1

Alexander Volkov venceu Marcin Tybura na decisão unânime dos jurados

Khamzat Chimaev finalizou Li Jingliang no mata-leão aos 3min16s do R1

Magomed Ankalaev venceu Volkan Oezdemir na decisão unânime dos jurados

CARD PRELIMNAR

Amanda Ribas venceu Virna Jandiroba na decisão unânime dos jurados

Zubaira Tukhugov venceu Ricardo Carcacinha na decisão unânime dos jurados

Albert Duraev venceu Roman Kopylov na decisão unânime dos jurados

Elizeu Capoeira venceu Benoit Saint-Denis na decisão unânime dos jurados

Michal Oleksiejczuk venceu Shamil Gamzatov por nocaute técnico aos 3min31s do R1

Lerone Murphy nocauteou Makwan Amirkhani aos 14s do R2

Andre Petroski finalizou Hu Yaozong triângulo de mão aos 4min46s do R3

Tagir Ulanbekov venceu Allan Puro Osso na decisão dividida dos jurados