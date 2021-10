O detalhe de Jefferson Moura para raspar usando a lapela no Jiu-Jitsu

Share it

Para ampliar seu leque de ataques da guarda fechada, nosso GMI Jefferson Moura, da Gracie Barra, preparou uma aula para mostrar um detalhe para raspar usando a lapela de dentro da guarda.

O professor começa quebrando a postura do passador para poder abrir a guarda e soltar o kimono do adversário. Quando o oponente se estabiliza na guarda, Jefferson levanta seu quadril, posiciona a lapela por baixo da perna do passador e encaixa a perna no ombro do adversário, facilitando a raspagem que termina no cem-quilos.

Confira no vídeo e raspe todo mundo no treino de hoje. Oss!

