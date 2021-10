Share it

Entrou com a lapela por baixo do adversário? Então raspe com o macete de Hugo Marques, que ensinou uma bela finta em visita ao seu professor Alexandre Salgado, nosso GMI na Double Five Vila Isabel.

Repare no detalhe da subida no single-leg para despistar e girar, derrubando para ganhar os dois pontos. Confira no vídeo e aplique no seu jogo. Oss!

