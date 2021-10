Bia Basilio e os preparativos para o Abu Dhabi World Pro 2021

Share it

Em contagem regressiva para o Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu 2021, que acontece nos Emirados Árabes entre os dias 14 e 19 de novembro, atletas já começaram os preparativos para travar verdadeiras guerras em busca do cinturão e da premiação em dinheiro.

É o caso de Bia Basilio, que papeou com GRACIEMAG e falou sobre os pontos de destaque do World Pro, suas experiências anteriores em Abu Dhabi e os preparativos para mais um cinturão pelo evento. Confira nas linhas abaixo!

GRACIEMAG: Mais um ano em ação em Abu Dhabi no World Pro. Na sua visão, qual a diferença do World Pro para outros eventos do mundo?

BIA BASILIO: O diferencial reside na organização por trás do evento e o compromisso que eles têm com os atletas e o público. Vejo sempre a AJP trabalhando bastante no evento, em busca de oferecer um torneio bonito e organizado, no qual todos se sentem bem valorizados. A bolsa do evento também é ótima, mas vejo espaço para melhorias, tendo em vista que, conforme você vai crescendo no cenário do Jiu-Jitsu, aumentam os investimentos necessários para a manutenção da sua carreira. Mas de qualquer forma, é um dos melhores eventos e eu luto todo ano.

Qual foi o primeiro ano e faixa que você competiu em Abu Dhabi e qual a melhor memória dentre todas as vezes que você lutou lá?

Competi pela primeira vez no World Pro em 2015, ainda como faixa-roxa. Fui campeã na categoria até 62 Kg e depois voltei algumas vezes para participar do evento. Faturei títulos também na faixa-preta, na qual já acumulo três cinturões do evento. Todos os eventos em que participei foram únicos e me trouxeram experiências muito boas, então não consigo separar uma memória em meio a tantas que fiz nos tatames de Abu Dhabi.

O World Pro tem como objetivo criar o ambiente mais competitivo do Jiu-Jitsu internacional. Quais são os seus pontos fortes no jogo para buscar o título este ano?

Vou chegar da mesma forma que em outros eventos, com o preparo físico, técnico e mental no auge para conquistar o título. O regulamento do World Pro também é levado em consideração durante o treino, tendo em vista que as regras são mais dinâmicas e as partidas tem menos tempo de duração. Com todos os preparos em dia, vou focar no meu verdadeiro ponto forte, que é a alegria de fazer o que eu amo.

Fez algo diferente nos treinos? O que você está trazendo de novo para a disputa?

Sempre busco trabalhar pontos fracos e fortes, de forma a renovar o meu jogo. Não podemos fazer sempre a mesma coisa porque dessa forma o seu jogo fica previsível, dando a vantagem para os adversários. Claro que, se temos um caminho que está dando certo, devemos segui-lo, mas é importante tentar trabalhar outros pontos para deixar o jogo sempre renovado. Para o World Pro, estive treinando algumas técnicas diferentes para alcançar o meu quarto cinturão.