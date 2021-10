Share it

Diretamente de Curitiba, no Paraná, nosso professor e GMI Marcos Schubert preparou um verdadeiro dossiê sobre a guarda-X para complementar o seu treino de Jiu-Jitsu.

Confira uma aula espetacular com um dos pioneiros no ensino do Jiu-Jitsu on line, nosso parceiro de longa data (desde os tempos dos DVDs encartados na revista impressa), um faixa-preta de técnica apurada e didática brilhante. Muito bom ter você de volta ao Time GMI, professor Marcos. Oss!

