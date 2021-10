7 dicas de Rodrigo Cavaca para não perder para si mesmo no Jiu-Jitsu

Share it

Dentro ou fora da esfera competitiva, ter uma carreira no Jiu-Jitsu é um objetivo desafiador, que exige comprometimento e esforço contínuo daqueles que buscam ser bem-sucedidos. Munido da experiência que acumulou ao longo de anos competindo e ensinando na arte suave, nosso GMI Rodrigo Cavaca separou sete dicas para ajudar você, aplicado leitor, a trilhar o caminho do sucesso no Jiu-Jitsu.

Desde analisar seus relacionamentos até focar em uma meta, Rodrigo destrincha cada um dos aspectos que, segundo ele, o ajudaram a evoluir dentro e fora do esporte. Confira nas linhas abaixo e mude seus hábitos para melhor!

* Entre para o time GMI! *

1. Evite ambientes negativos: “Ambientes negativos nos empurram para o derrota, pois normaliza o ato de perder, afinal estamos rodeados de pessoas que perdem diariamente para elas mesmas e você acaba por viver no mesmo fluxo delas.”

2. Fuja de pessoas tóxicas: “Costumo dizer que é melhor andar sozinho e feliz do que com gente negativa e tóxica. É fácil identificar se você está cercado por pessoas tóxicas pois, normalmente, são aquelas que te fazem revisitar o passado. O passado serve apenas para trazer ensinamentos para os dias atuais e evitar que se cometam erros. Você deve se blindar de pessoas que vivem no passado.”

3. Selecione o seu entretenimento: “Você não tem que assistir o que as pessoas querem que você assista. Você deve consumir o que você quiser, conteúdo que faça sentido para seu amadurecimento pessoal e profissional. É você quem controla isso.”

4. Saiba onde você quer chegar: “Quando eu falo sobre ter uma direção, algumas pessoas acham que é banal, mas saber onde você quer chegar é ter um objetivo em mente. Como diz a frase: ’Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve’. E esse ‘qualquer caminho’ pode ser negativo.”

5. Seja forte: “A direção sem a força também não serve de muita coisa, afinal, você precisa saber o que fazer e como agir para chegar onde quer. Quer ser campeão? Ande ao lado de campeões. Quer ser bem-sucedido? Junte-se a pessoas de sucesso. É assim que encontrará a força necessária.”

6. Planeje a longo prazo: “Um dos principais hábitos negativos é, sem dúvidas, o foco no curto prazo, pois ele acarreta a falta de constância, disciplina e persistência no caminho certo. Quem atira para todos os lados não conclui o que começa, julgando como “sortudos” aqueles que alcançam seus objetivos. Já aquele que foca no longo prazo tem a clareza que está caminhando diariamente com direção e força.”

7. Não espere algo em troca: “Eu não tinha o hábito da generosidade, pois dava algo ao mundo esperando em troca. Porém, eu percebi que, ao dar esperando a retribuição, eu não estava dando de coração. Com essa percepção, você alcança a verdadeira generosidade e até o seu ‘bom dia’ fica diferente. Essa generosidade ajuda a vida a fluir melhor.”