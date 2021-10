Time da Atos RJ brilha nos absolutos de Jiu-Jitsu da SJJSAF

Share it

Neste fim de semana, nos tatames da SJJSAF, o Rio Challenge tomou conta da Arena da Juventude e trouxe muito Jiu-Jitsu e duelos eletrizantes aos fãs da arte suave. Em meio às equipes que participaram do evento, a Atos RJ, do nosso professor GMI Alex Carrera, se destacou ao faturar os cinturões dos absolutos masculinos da faixa-marrom e preta.

Com quatro títulos conquistados no evento, tendo em vista que a SJJSAF separa os absolutos nas categorias “pesado” e “leve”, a Atos começou sua campanha de vitórias com o faixa-marrom Pedro Lucas, que encarou três duelos para conquistar o absoluto pesado no Rio Challenge.

“A final foi muito dura”, conta Pedro. “Comecei um pouco devagar, mas consegui recuperar o ritmo e saí vitorioso com um placar de 4 a 2 nos pontos.”

No absoluto leve da marrom, Lucas Costa não ficou para trás e também derrotou três adversários para alcançar o almejado cinturão do evento.

“Não foi fácil, mas consegui encerrar o duelo com uma finalização”, comenta Lucas sobre a finalíssima. “Encaixei um leglock, que é uma técnica que eu estive treinando a semana toda, mas ainda não havia conseguido executar no treino.”



Já na faixa-preta, Jonas Lisboa encarou e finalizou ambos os seus adversários em seu caminho para o título do absoluto leve.

“Finalizei com um estrangulamento arco e flecha na primeira e consegui um leglock na segunda”, comenta Jonas. “Na minha segunda luta, acabei sendo atingido no nariz pelo cotovelo do meu adversário e a luta foi interrompida, mas não deixei me abalar e voltei para conquistar o cinturão”

Por fim, o absoluto pesado da faixa-preta ficou sob encargo de Davi Vetoraci e Darlan Casaca, que fecharam a final da categoria para a Atos RJ após encarar duríssimos adversários nas semifinais.

Parabéns aos campeões e que venham mais campanhas vitoriosas dos nossos amigos da Brothers S.A. Oss!