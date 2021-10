Share it

Estrela do Bellator, o craque Neiman Gracie ensina hoje sua cartilha para chegar até a faixa-preta em alta pressão – e alto astral.

Confira as lições nas linhas abaixo, retiradas de artigo publicado originalmente nas páginas de GRACIEMAG. Para conteúdos exclusivos com o melhor do Jiu-Jitsu mundial, assine a revista mais tradicional do esporte em formato digital.

1. Comece pelo começo. Aprenda bem o básico. Não tenha pressa para aprender posições mirabolantes. O básico é o que funciona sempre, da faixa-branca à preta.

2. Acumule tempo de voo. O que determina se um piloto de avião é bom ou ruim é o tempo que ele passa voando. No Jiu-Jitsu não é diferente, quanto mais tempo no tatame treinando, melhor você vai ficar.

3. Treine a sua defesa. Para ser completo você tem de ser tão bom se defendendo quanto atacando. Ponha-se em situações de perigo na academia e tente sair delas.

4. Treine o seu ataque. Como dizia o grande general chinês Sun Tzu, a invencibilidade está na defesa; a possibilidade de vitória, no ataque. Um modo simples de lapidar seus ataques: pegue um parceiro de treino novato e tente finalizá-lo sempre com o mesmo golpe. Assim você vai conseguir aperfeiçoar sua finalização ao máximo.

5. Divirta-se. Se você não está se divertindo então não vale a pena. Tenha em mente que o Jiu-Jitsu traz os melhores amigos da sua vida e momentos inesquecíveis.

6. Cuide bem da máquina. Coma bem, durma cedo, não fume e não beba. Se você fizer tudo o que sua mãezinha mandava você vai se sentir muito melhor nos treinos também!

7. Deixe seu ego do lado de fora do dojô. Você vai tomar amasso de gente mais nova e mais velha que você, mas isso é normal. Lembre-se que isso faz parte do aprendizado. Seja o prego hoje, para amanhã ser o martelo.

8. Os detalhes fazem toda a diferença. Por exemplo, botar a mão um pouco mais fundo na gola vai fazer toda a diferença no seu estrangulamento. O Jiu-Jitsu é uma arte de detalhes, sempre preste atenção neles.

9. Mantenha a mente aberta. Você sempre pode aprender coisas novas de qualquer pessoa, de um faixa-branca a um faixa-vermelha. Quanto mais você aprender melhor você será.

10. Leia sempre GRACIEMAG, na revista digital e site. Onde mais você poderia aprender lições valiosas como esta e outras que você leu aqui?