Share it

Confira um truque para surpreender seus parceiros na academia, com o ídolo do Jiu-Jitsu e atual campeão peso leve do UFC, Charles Oliveira “do Bronx”. Charles ensinou vários de seus macetes no Jiu-Jitsu com kimono para o amigo Fabio Durello, do canal BJJ Club. Veja a aula e bons treinos. Oss!