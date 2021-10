Relíquia: Rickson Gracie em luta de kimono em 1984

Share it

Com uma extensa carreira na arte suave, que irá lhe render um filme na plataforma de streaming Netflix, Rickson Gracie está em turnê de lançamento virtual de seu livro, “Respire”, onde distribui lições de calma, paz de espírito e eficiência, em qualquer área.

Em homenagem ao dia do mestre, nós de GRACIEMAG resgatamos um duelo do faixa-coral em sua juventude, no ano de 1984.

Em cerca de dois minutos de confronto, Rickson trava uma verdadeira batalha com o adversário, que sofre para conter os avanços do Gracie e acaba por sucumbir à especialidade da casa: o estrangulamento.

Assista abaixo a atuação de Rickson no Jiu-Jitsu esportivo. Oss!