UFC e Venum confirmam venda de uniformes no Brasil

O UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo, anunciou hoje que a Avex Brasil, produtora local de itens de vestuário da marca Venum, foi nomeada fabricante exclusiva e distribuidora nacional das réplicas de Kits de Luta e produtos de Semana de Luta do UFC, que serão vendidos através de varejistas no Brasil.

Segundo os termos deste acordo, a Avex Brasil irá fabricar réplicas oficialmente licenciadas dos kits de luta e das roupas de semana da luta do UFC para homens e mulheres e irá distribuir o produto por meio de uma ampla variedade de canais de varejo no Brasil, incluindo lojas de artigos esportivos, lojas de departamento e muito mais.

Fãs no Brasil podem comprar os produtos em pontos de venda em todo o país e em Venum.com.br a partir de meados de novembro, a tempo das festas de fim de ano.

Para mais informações sobre a Avex Brasil, acesse www.venum.com.br

Para mais informações sobre o UFC, visite www.ufc.com.br

(Fonte: Assessoria de imprensa)