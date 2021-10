Pedro Marinho e Rafaela Guedes faturam ouro duplo no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2021

Share it

Quatro dias de ação sem lapelas ou laços. No Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2021, realizado entre os dias 7 e 10 de outubro, em Garland no Texas, foi a vez de ver os melhores atletas de Jiu-Jitsu do mundo dando o seu melhor em quedas e finalizações com toda velocidade que só os duelos sem pano podem promover.

No final de semana, dias 9 e 10, os faixas-pretas na divisão de adultos deram o seu show, e combates no peso e no absoluto mostraram o melhor da técnica do nosso esporte. Os grandes destaques porém ficaram para dois jovens competidores do circuito internacional: Pedro Marinho (Gracie Barra) e Rafaela Guedes (Atos).

No masculino, o valente Pedro Marinho, graduado como faixa-preta em março deste ano pelo nosso GMI Ulpiano Malachias, que encarou dois dias de guerras consecutivas. Primeiro no absoluto, no sábado, vencendo três lutas no seu caminho até a final. O primeira vítima foi Brian Giorgio, para logo em seguida encarar e vencer o então campeão absoluto do torneio, o grandalhão Victor Hugo. Em seguida, Pedro avançou e venceu o também embalado Adam Wardzinski, garantindo a vaga na final do aberto contra Cyborg. Ainda no sábado, venceu Adam Bradley, para avançar no peso pesado. Já no domingo, nova maratona, desta vez ao passar por Yuri Santos e novamente vencer Adam Warzinski.

Na sua primeira final, Pedro venceu Vagner Rocha nos pontos, garantindo o primeiro ouro do dia. Embalado com o sucesso, Pedro partiu para a final do absoluto contra Roberto Cyborg. Um duelo cerebral com trocas intensas de pegadas ditou o ritmo da luta. Cyborg tentou entrar nas pernas e acabou parado por botes firmes de Pedro na guilhotina. Na decisão dos árbitros, vitória para o jovem e promissor atleta da GB.

No feminino foi a vez de Rafaela Guedes brilhar mais uma vez. Graduada como faixa-preta em outubro do ano passado, Rafa fez sua estreia em mundiais como faixa-preta com o pé direito. No sábado garantiu vaga nas finais do peso pesado e do absoluto, e no domingo venceu Maria Malyjasiak pelo ouro no peso, para em seguida bater a campeã do meio-pesado Elisabeth Clay por 7 a 0, ficando com o título absoluto e o duplo ouro.

Confira abaixo os resultados completos dos faixas-pretas no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono 2021!

Masculino

GALO

Estevan Garcia finalizou Roiter Junior no mata-leão

PLUMA

Bebeto Oliveira venceu Paulo Miyao na decisão dos árbitros

PENA

Diego Pato venceu Gabriel Sousa por 3 a 0 nas vantagens

LEVE

Gianni Grippo finalizou Lucas Silva no kata-gatame

MÉDIO

Hugo Marques venceu Dante Leon nas vantagens

MEIO-PESADO

Jeferson Guaresi venceu Pedro Rocha por 2 a 0 nos pontos

PESADO

Pedro Marinho venceu Vagner Rocha por 4 a 2 nos pontos

SUPERPESADO

Devonthe Johnson venceu Joseph Othmar nos pontos

PESADÍSSIMO

Roberto Cyborg venceu Victor Hugo por 4 a 0 nos pontos

ABSOLUTO

Pedro Marinho venceu Roberto Cyborg na decisão dos árbitros

.

.

Feminino

.

.

PLUMA

Mayssa Bastos venceu Sofia Amarante por 9 a 0 nos pontos

PENA

Talita Alencar venceu Gabrielle McComb nos pontos

LEVE

Ffion Davies venceu Hanna Sharp nos pontos

MÉDIO

Raquel Canuto e Nathalie Ribeiro fecharam para a Checkmat

MEIO-PESADO

Elisabeth Clay finalizou Bridget Mceliece na guilhotina

PESADO

Rafaela Guedes venceu Maria Malyjasiak na decisão dos árbitros

SUPERPESADO

Mayara Monteiro venceu Alison Tremblay nos pontos

ABSOLUTO

Rafaela Guedes venceu Elisabeth Clay por 7 a 0 nos pontos