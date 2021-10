Cyborg x Marinho e Elisabeth x Rafaela nas finais do absoluto do Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono

Share it

Dia intenso de lutas no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono nesse sábado, dia 9 de outubro. As principais feras do evento fizeram não só suas primeiras lutas nas divisões de peso, como também tiveram que batalhar nos absolutos, até que fosse definidas as finais.

No masculino em peso aberto, quem garantiu vaga na finalíssima foram os cascas-grossas Roberto Cyborg e Pedro Marinho. Experiente competidor com e sem kimono, Cyborg vai para mais uma final de mundial, desta vez ao superar Ruben Coronado, Max Gimenis e Gabriel Todd.

Já o jovem Pedro Marinho colocou toda sua pujança e técnica à prova. Faixa-preta do nosso GMI Ulpiano Malachias, Pedro venceu primeiro Brian Giorgio, para logo em seguida encarar o atual campeão absoluto do torneio, o grandalhão Victor Hugo. Com uma vantagem no placara, após atacar nas pernas, Pedro avançou e venceu o também embalado Adam Wardzinski, garantindo a vaga na final do aberto contra Cyborg. Ambos lutarão neste domingo, dia 10, também nas divisões de peso, antes da finalíssima do absoluto.

No feminino, as atletas que levaram a melhor no aberto foram Rafaela Guedes e Elisabeth Cly. Rafa venceu Maggie Grindatti e Maria Malyjasiak, enquanto Elisabeth bateu Bridget Mceliece e Gabi McComb. Tanto Rafaela quanto Elisabeth também estão nas finais das suas respectivas categorias de peso, como você pode conferir abaixo na lista já definida do feminino.

Quem levara a melhor hoje, sábio leitor? Poste nos comentários!

FINAIS FEMININAS:

PLUMA

Mayssa Bastos x Sofia Amarante

PENA

Gabrielle McComb x Talita Alencar

LEVE

Ffion Davies x Hanna Sharp

MÉDIO

Nathalie Ribeiro x Raquel Canuto

MEIO-PESADO

Elisabeth Clay x Bridget Mceliece

PESADO

Rafaela Guedes x Maria Malyjasiak

SUPERPESADO

Mayara Monteiro x Alison Tremblay