Confira os destaques inscritos no Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono

O primeiro torneio mundial organizado pela IBJJF após a pandemia é sem pano. Nesta edição do Mundial de Jiu-Jitsu Sem Kimono em 2021, realizado em Garland no Texas, entre os dias 7 e 10 de outubro, craques de várias parte do globo se reúnem em busca do ouro.

Além das já aprovadas chaves de de calcanhar e cruzadas de perna, o faixa-preta adulto, no masculino e feminino, conta também com uma verdadeira seleção de craques, como Paulo Miyao, Rafael Lovato, Roberto Cyborg, Davi Ramos, Gabriel Arges, Fernanda Mazzelli e mais. As ações entre a elite do Jiu-Jitsu começam neste sábado, dia 9, com as disputas do absoluto e as primeiras lutas das categorias de peso.

Confira na lista abaixo os principais destaques inscritos e acompanhe nas nossas redes sociais os melhores lances do evento. Oss!

MASCULINO

Adult / Male / Rooster

TEAM NAME Gracie Barra Roiter Junior ZR Team Association Estevan Garcia

Adult / Male / Light-Feather

TEAM NAME GF Team Bebeto Oliveira PSLPB Cicero Costha USA Kalel Nascimento PSLPB Cicero Costha USA Paulo Miyao

Adult / Male / Feather

TEAM NAME Ohana Jiu-Jitsu Academy Fernando Soares PSLPB Cicero Costha USA Diego Oliveira “Pato” ZR Team Association Gabriel Sousa

Adult / Male / Light

TEAM NAME Alliance Gianni Grippo Alliance Johnny Tama Alliance International Fabio Caloi

Adult / Male / Middle

TEAM NAME Alliance Jonathan Satava Ares BJJ Hugo Marques Atos JJ International Davi Ramos CheckMat Mathias Luna Fight Sports Gesias Cavalcante GF Team Dante Leon GF Team Jaime Canuto Gracie Barra Edwin Najmi Renzo Gracie Academy Oliver Taza Unity Jiu-jitsu Italo Moura Unity Jiu-jitsu Levi Jones-Leary

Adult / Male / Medium-Heavy

TEAM NAME Alliance Fábio Alano “Kamikaze” CheckMat Gabriel “Todd” Almeida CheckMat Matheus Luna Double Five Highland Village Pedro Rocha Gracie Barra Gabriel Arges Rodrigo Pinheiro BJJ Manuel Ribamar Unity Jiu-jitsu Jeferson Guaresi

Adult / Male / Heavy

TEAM NAME CheckMat Adam Wardzinski Fight Sports Vagner Rocha Fight Sports International André Porfirio Gracie Barra Pedro Marinho ZR Team Association Diego “Sem Noção” Ramalho

Adult / Male / Super-Heavy

TEAM NAME Alliance Fellipe Andrew Alliance Vinicius “Trator” Ferreira CheckMat Arnaldo Maidana Detroit Jiu-Jitsu Academy Rida Haisam Roberto Traven BJJ Helton José Junior Six Blades Jiu-Jitsu Rafael Lovato Unity Jiu-jitsu Devhonte Johnson

Adult / Male / Ultra-Heavy

TEAM NAME Fight Sports Roberto “Cyborg” Abreu GF Team Guilherme Cordiviola GF Team Max Gimenis Gracie Barra AJ Agazarm Six Blades Jiu-Jitsu Victor Hugo Marques

FEMININO

Adult / Female / Light-Feather

TEAM NAME CheckMat Patrícia Fontes GF Team Mayssa Bastos

Adult / Female / Feather

TEAM NAME American Combat Gym, Llc Talita Alencar Atos Jiu-Jitsu Gabrielle McComb

Adult / Female / Light

TEAM NAME ECJJA Ffion Davies Unity Jiu-jitsu Margot Ciccarelli

Adult / Female / Middle

TEAM NAME CheckMat Nathalie Ribeiro CheckMat Raquel Canuto GF Team Laurah Hallock

Adult / Female / Medium-Heavy

TEAM NAME Ares BJJ Elisabeth Clay PSLPB Cicero Costha USA Fernanda Sabrina

Adult / Female / Heavy

TEAM NAME Abmar Barbosa Association Maria Malyjasiak Atos Jiu-Jitsu Rafaela Guedes Fight Sports Margaret Grindatti

Adult / Female / Super-Heavy