O aprendizado de Henrique Saraiva no retorno aos treinos na Irlanda

“Sente-se. Seja humilde”. Com este mantra na parede, o professor Henrique Saraiva retomou em setembro as aulas de Jiu-Jitsu em suas escolas na Irlanda, após mais de um ano de academias fechadas no país.

O professor, filho do grande mestre Orlando Saraiva, celebrou a nova fase em Dublin e dividiu os ensinamentos com nossa equipe.

“Acho que o maior aprendizado que pude colher nesse período difícil para todos vem de uma analogia que fiz com o Jiu-Jitsu”, reflete Henrique. “Que é: na vida não temos controle de muitas coisas. Nos momentos de dificuldade, é preciso sermos sábios para esperar a hora certa de reagir, o importante é não gastar energia sem necessidade. Ninguém se atira num mar para enfrentar um vendaval, nem adianta embarcar sem vento”.

Saraiva aproveitou a parada forçada para promover mudanças: “Na volta, recomecei em setembro num novo dojo, numa região que ainda não tinha academias de Jiu-Jitsu. Espero crescer muito por aqui. A academia em D15 continua também, então crescemos no fim das contas.”

Henrique Saraiva também aproveitou para botar o papo, e os ensinamentos, em dia no Brasil. “Voei para o Brasil no início da pandemia e assim pude curtir a família. Desde que me mudei para a Irlanda, não conseguia passar tantos meses com eles. Na verdade, mesmo quando morava no Brasil nunca tinha ficado tão colado assim com meus pais. Foi uma ótima oportunidade, pude conversar muito com meu pai e absorver o máximo das experiências e as grandes histórias dele no tatame, com mestres Carlson e Paquetá.”

De acordo com Saraiva, a turma irlandesa voltou mais empolgada do que nunca, e já recomeçaram a planejar a volta aos campeonatos também. “Acho que o Jiu-Jitsu na Irlanda será ainda mais forte, o espírito da moçada só se renovou. Vejo pelas crianças da nossa equipe, que estão ainda mais animadas, querendo gastar toda aquela energia. Espero em breve poder ver meus alunos lutando em eventos por toda a Europa. Estamos chegando lá, enfim.”