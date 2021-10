Brasileiro 2021: Munis fatura ouro duplo e Pessanha reina

Share it

Após oito dias de evento e grandes confrontos na Arena da Juventude, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 chegou ao fim. No último dia de lutas, atletas da categoria faixa-preta adulto tomaram conta dos tatames da CBJJ e fecharam o torneio com chave de ouro.

Destaque do dia, Erich Munis (Dream Art) chegou preparado ao bairro de Deodoro e conquistou o ouro duplo no evento. Primeiro, Erich entrou com tudo na divisão dos super pesados, derrotando Paulo Dantas (Nova União) e Vitor Mello (Gracie Barra) para avançar na chave. Na final, Marcus Ribeiro (Alliance) abriu mão da disputa, rendendo a Erich sua primeira medalha dourada.

Já na final do Absoluto, Erich e Rider Zuchi (R1NG BJJ) protagonizaram um duelo acirrado, mas o atleta da Dream Art brilhou nos últimos segundos do confronto e garantiu sua vitória com um placar de 4 a 2 nos pontos.

Outro destaque vai para Gabi Pessanha, que conquistou o ouro no absoluto após uma lesão da adversária Yara Soares.

Confira abaixo os resultados completos da faixa-preta e clique aqui para os resultados completos do evento!

A cobertura do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 é um oferecimento da Braus Fight

MASCULINO

GALO

Yuri Hendrex venceu Wellerson Gonçalves por 6 a 4 nos pontos

PLUMA

Meyram Maquiné finalizou Hiago George no estrangulamento pelas costas

PENA

Dedel Oliveira finalizou Fabricio Takaka no estrangulamento pelas costas

LEVE

Matheus Gabriel finalizou Sérgio Filho no triângulo

MEDIO

Leonardo Lara finalizou Walisson Oliveira no estrangulamento

MEIO-PESADO

Maurício Oliveira venceu Marcos Petcho por 2 a 0 nos pontos

PESADO

Gabriel Henrique e Dimitrius Souza fecharam para a Alliance

SUPER PESADO

Erich Munis e Marcus “Scooby” fecharam

PESADÍSSIMO

Yatan Bueno venceu Wallace Costa por 3 a 0 nos pontos

ABSOLUTO

Erich Munis venceu Rider Zuchi por 4 a 2 nos pontos

FEMININO

GALO

Mariana Rolszt venceu Jéssica Caroline por 3 a 1 nas vantagens

PLUMA

Anna Rodrigues finalizou Rayanne Amanda na chave de pé

PENA

Bia Basilio finalizou Swanny Guimarães no estrangulamento com as pernas

LEVE

Luciane Antunes venceu Michele Oliveira por 13 a 0 nos pontos

MEDIO

Erika Almeida finalizou Ershiley Kessy no armlock do triângulo

MEIO-PESADO

Sabatha Laís finalizou Izadora Cristina no estrangulamento pelas costas

PESADO

Graciele Del Fava e Ingridd Alves fecharam para a Guigo JJ

SUPER PESADO

Yara Soares venceu Gabi Pessanha por 6 a 4 nos pontos

ABSOLUTO

Gabi Pessanha venceu Yara Soares por interrupção médica (lesão)