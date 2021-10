Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021: Erich Munis x Rider Zuchi e Gabi Pessanha x Yara Soares nas finais do absoluto

Share it

Após um dia intenso de lutas na faixa-preta, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 chega a seu dia final de disputas. Para fechar com chave de ouro, o evento realiza hoje, dia 3 de outubro, as finais do absoluto masculino e feminino da divisão faixa-preta adulto.

No masculino, Erich Munis (Dream Art) e Rider Zuchi (R1NG BJJ) protagonizam a finalíssima do peso aberto. De um lado, Erich derrotou Pedro Alex (GFTeam) e Erberth Santos (Guigo JJ) para alcançar a semifinal contra Henrique “Ceconi” (Ceconi KMKZ), o qual derrotou por 9 a 6 nos pontos em luta eletrizante. Do outro lado, Rider encarou Filipe Pimentel (Qatar BJJ / Vision Brasil) e Patrick Gaudio (Dream Art) em sua ascenção pela chave. Na semifinal, Rider finalizou Dimitrius Souza (Alliance) no leglock e se classificou para disputar o ouro.

No feminino, a final do absoluto fica a encargo de Gabi Pessanha (Infight JJ) e Yara Soares (Dream Art). Com vitória sobre Ingridd Alves (Guigo JJ), Gabi encarou e derrotou Sabatha Laís (R1NG BJJ) para alcançar a final da categoria. Já Yara superou Juliana Campos (Striker JJ) e Graciele Del Fava (Guigo JJ) em seu caminho para a finalíssima do absoluto.

E ai, amigo leitor, quais atletas irão faturar o ouro do absoluto do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021? Acompanhe os resultados em tempo real no @graciemagoficial e clique aqui para conferir os resultados completos do evento!

A cobertura do Brasileiro de Jiu-Jitsu 2021 é um oferecimento da Braus Fight